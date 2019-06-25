Королева в купальнике потрясла жиром на животе

Москва, 25 июня. Певица Наталья Королева в купальнике сняла видео, на котором продемонстрировала своим подписчикам в Instagram, как она выразилась, «нажранные складки» на животе.

В Stories Королева объявила о старте пляжного сезона. В связи с этим событием, как и многие представительницы прекрасного пола, певица проанализировала состояние своей фигуры.

Несмотря на то, что в последнее время певица значительно постройнела, звезда признается, что находится не в идеальной форме. Однако признания Королевой весьма игривы: артистка как-будто специально напрашивается на комплименты поклонников.

«Могу сказать, что, конечно, вот эту складочку я нажрала, — демонстрирует живот певица. — Бессовестная девочка».

После этого Королева потрясла жиром на животе и в качестве «наказания» показательно пошлепала себя по телу. Уже на следующем видео звезда делает вывод, что для ее возраста фигура вполне неплохая.

«Но так вроде бы ничего для 46-то лет», — покачивает бедрами перед камерой артистка.

Ранее Королева призналась, что за ее питанием следит супруг — стриптизер Сергей Глушко. Мужчина старается правильно питаться в то время, когда его жену частенько тянет на «вкусняшки». Певица отметила, что в семье готовит муж, так как у него «кулинарный талант».

Глушко в свою очередь подтвердил, что действительно строго следит за рационом супруги и регулярно проводит чистку холодильника от вредных продуктов — жирного, соленого и жареного.