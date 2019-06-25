Шойгу заявил, что ОПК России активно развивается вопреки санкциям

Москва, 25 июня. Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК) на сегодняшний день активно развивается, несмотря на введенные против страны западные санкции. Об этом во вторник заявил министр обороны РФ Сергей Лавров, открывая Международный военно-технический форум «Армия-2019».

«Хочу отметить, что вопреки санкциям, которые вводились, чтобы затормозить в том числе научно-технический прогресс в России, предприятия оборонной промышленности не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития», — отметил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что санкции США и других западных стран вряд ли в скором времени будут отменены, однако существенного вреда российской экономике они нанести не смогут. По его словам, российская экономика уже продемонстрировала устойчивость к санкционному давлению и в прошлом году показала динамику роста.

Напомним, что США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году, когда на Украине произошел госпереворот, вылившийся в затяжную гражданскую войну. В ответ Москва ввела эмбарго на ввоз ряда товаров из западных стран.