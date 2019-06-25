Медики объяснили, почему солнечные ожоги нельзя лечить народными средствами

Москва, 25 июня. Медики рассказали, как бороться с солнечными ожогами. Они объяснили, почему «поцелуи солнца» нельзя лечить народными средствами.

После долгого пребывания на солнце на коже человека появляется покраснение, температура тела поднимается. Эксперты напоминают, что не стоит снимать ожог сметаной.

Кожа человека прогревается глубоко, нанося крем или сметану, растительное масло сверху, мы закрываем поры плотной пленкой. А это препятствует уменьшению температуры кожи и останавливает процесс восстановления, пишет Planet Today.

Медики не рекомендуют смазывать обожженную кожу косметическими средствами, чтобы не занести инфекцию. Не стоит протирать обгоревший участок квашеной капустой, отваром ромашки или шалфея.

Дерматологи считают, что только овес и сок алоэ могут действительно помочь. Овес замедляет воспаление, а сок алоэ заживляет раны.

Лучшим средством борьбы с ожогами по-прежнему считается прохладный душ. После него нанесите на кожу крем с пантенолом. Специалисты советуют пить больше воды. При выходе на солнце наносите защитный крем с высоким уровнем протекции.