Лидер «Юнармии» лично обратился к голодающему в знак протеста подростку

Москва, 25 июня. Один из основателей профсоюза «Ученик» восьмой день продолжает голодовку в знак протеста против молодежного движения «Юнармия», а также, по его словам, платного питания в школах и «преследования школьников по политической повестке».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, к протестующему юноше обратился лично глава «Юнармии» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. Он пригласил подростка в Центральный дом «Юнармии» в Москве, чтобы тот «смог составить полное представление о том, кто и зачем вступает в движение».

В штабе движения рассказали, что их беспокоит состояние здоровья молодого человека.

«Ему нужно лучше разобраться в вопросе, а голодовка — не лучший способ для этого, — считает Роман Романенко. — Несмотря на то что к движению он отношения не имеет, а позиция его как минимум спорна, мы не можем безучастно наблюдать за тем, как подросток подрывает свое здоровье».

Организатор собственной мини-акции протеста на диалог с лидером «Юнармии» пока не вышел.

Напомним, 17 июня молодой человек был задержан во время пикета у комитета по образованию Санкт-Петербурга. У дверей комитета он потребовал запретить деятельность «Юнармии» в школах — согласно его словам, учащихся в его школе забирают с занятий на мероприятия движения.

Школьника отпустили из отделения в тот же день, но он до сих пор продолжает голодовку.