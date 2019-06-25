Тбилиси, 25 июня. Лидер «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе во вторник был утвержден на пост нового спикера парламента. Об этом рассказала вице-спикер парламента Тамар Чугошвили, кадры заседания транслировали национальные телекомпании.

По ее словам, лидер правящей партии «Грузинская мечта» стал спикером парламента Грузии, в поддержку кандидата проголосовали 94 парламентария. Ни одного голоса против не было. Она пожелала новому спикеру законодательного органа успехов.

Ранее должность руководителя парламента на фоне акций протеста в Тбилиси покинул Ираклий Кобахидзе.

В результате столкновений 20 июня в Тбилиси, по данным Минздрава Грузии, пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Произошло нападение на членов делегации из Москвы, приехавшей для участия в 26-й Международной ассамблее православия. Возглавлявший группу российских представителей парламентарий Сергей Гаврилов сел в кресло председателя грузинского парламента. Это стало поводом для скандала, который, по всей видимости, был спланирован заранее.

Эксперты сходятся во мнении, что беспорядки на улицах Грузии организовали США. Об этом свидетельствуют высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Ранее он пригрозил Грузии, что Тбилиси «в один прекрасный день может проснуться и найти не 20%, а 100% оккупированных территорий».

На территории Грузии работает фонд «Свободная Россия», финансируемый США. Его деятельность носит антироссийскую направленность. За провокациями в Грузии также может стоять Агентство США по международному развитию. При этом в Сети американцы, а также жители Евросоюза подстрекают граждан Грузии к беспорядкам, активно поддерживают «борьбу» грузин с россиянами. США таким образом создают информационный фон, выгодный Вашингтону.

Как пишет «Газета.ru», в Кремле признали события в Тбилиси «русофобской провокацией».

Отметим, Грузия и США в 2016 году подписали соглашение об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности. На военной базе «Вазиани» Соединенные Штаты построили Центр боевой подготовки по аналогу немецкой базы Хохенфельс. В 2018 году министр обороны Грузии объявил о планах закупок вооружения из США.