«Аэрофлот» лишит топ-менеджеров годовых премий из-за трагедии с SSJ100

Москва, 25 июня. Российский авиационный перевозчик «Аэрофлот» лишит годовых премий топ-менеджеров из-за аварии воздушного судна SSJ100. Об этом заявил во вторник генеральный директор отечественной компании Виталий Савельев во время собрания акционеров. Это первое выступление руководителя «Аэрофлота» после произошедшего.

«В наших KPI менеджмента предусмотрено, что в случае катастрофы, которая, к сожалению, случилась, топ-менеджмент лишается каких бы то ни было вознаграждений по результатам работы за год», — указал он.

Напомним, пассажирский лайнер SSJ100 «Аэрофлота», следовавший рейсом Москва — Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в воздушную гавань «Шереметьево» после 28 минут полета. По словам командира воздушного судна (КВС), в фюзеляж самолета ударила молния, в результате отключилось электронное оборудование. Согласно прогнозам Гидрометцентра России, в тот день в Московской области была зафиксирована гроза.

При жесткой посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

По предварительной версии следствия, среди ключевых причин ЧП — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших технический осмотр борта лиц, а также неисправность лайнера и метеорологические условия.