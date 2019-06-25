Как сделать летние поездки безопасными. Интервью главы московского СУ на транспорте СК РФ. ФАН-ТВ

В связи с увеличением потока пассажиров в сезон отпусков и каникул возрастает и уровень преступности на объектах транспорта. Летом особенную опасность представляют водоемы и акватории, в которых происходят аварии и несчастные случаи. Руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Вазюлин рассказал о специфике работы ведомства, а также о том, как можно обезопасить себя в сезон повышенной преступности.

В чем специфика управления?

— Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ относится к специализированному следственному органу. Из самого названия следует, что у нас специальные задачи, они сводятся к работе с системой транспорта и транспортной инфраструктуры. В частности, управление занимается происшествиями на объектах железнодорожной, воздушной и водной инфраструктуры Центрального федерального округа. Кроме того, к нашей компетенции относятся расследования ряда экономических составов в сфере таможенного урегулирования, в частности уклонение от уплаты таможенных платежей. Отчасти это и законы о перемещении товаров через границу.

Какие дела расследуются?

— Конечно, львиная доля — это травмирование граждан на объектах железнодорожного транспорта. Это логично, потому что он наиболее развит, пересекает населенные пункты. К большому сожалению, не всегда население соблюдает правила пересечения ж/д объектов, правила нахождения на них. Способствует, на наш взгляд, этому еще и, помимо интенсивности движения, слабое обеспечение инфраструктуры переходов, чем мы тоже занимаемся, анализируем по каждому материалу уголовного дела. Созданы или нет условия для нормального пользования объектами, что влияет на травмирование.

Увеличивается нагрузка на транспорт в летний сезон. В связи с этим как изменяется работа управления?

— Как правило, на этот сезон вводится определенного рода усиление. Естественно, мы стараемся реагировать на каждый случай происшествия на транспорте. Там, где много пассажиров, возрастает количество правонарушений общего административного характера. Возрастают преступления против имущества, здесь коллеги тоже предпринимают совместно с нами ряд мероприятий по усилению пребывания на объектах транспорта. Немалую помощь в обеспечении безопасности и правопорядка обеспечивает и установление дополнительных возможностей по видеоконтролю, что делает правонарушения очевидными и в то же время является сдерживающим фактором. Проводится ряд разъяснительных мероприятий профилактического характера, особенно среди несовершеннолетних накануне каникулярного периода через органы местной власти, с привлечением сотрудников департаментов образования.

Как удается бороться с подростками, которые нарушают правила безопасности вблизи транспортных объектов?

— Зачастую подростки не понимают опасности своего нахождения на объектах транспортной инфраструктуры. Это такое легкомыслие, небрежность, что в большинстве случаев ведет к трагическим последствиям. Подростки пытаются таким образом себя проявить. Даже при этих занятиях зачастую возникают опасные условия, о которых дети даже не в курсе. О том, что электродуга может возникнуть, [для этого] не обязательно прикасаться к проводу, [о том], что в проводе электрификации пробегает ток больше 27 тысяч вольт. Мы видим, много передач уделяется этому в последнее время, часть из них не должна носить пропагандистский характер. Работа правоохранителей, органов прокуратуры, в том числе следственного управления, направлена на выявление такого контента, мы принимаем меры, чтобы это заблокировать. Выявляются группы, которые вовлекают подростков в занятия этими видами экстремального увлечения, установлена уголовная ответственность.

Какие новые направления работы появляются у управления?

— Одно из развивающихся направлений — это все-таки внедрение новой криминалистической техники. Следственный комитет в целом идет в ногу с научно-техническим развитием. Понимаем, что и следообразование, и техническая жизнь вокруг приобретает все более открытый характер. Берем на вооружение новые методики для обнаружения и исследования цифровых следов. В этом развитие нашей криминалистической составляющей. С учетом масштабности происшествий, на которые приходится выезжать, используется техника. Прежде всего, квадрокоптеры, которые позволяют быстро и четко снять картину происшествия.



Что вы можете назвать главными достижениями и результатами управления в этом году?

— Достижений, которые можно зафиксировать, несколько. Управление достаточно активно развивает межведомственное взаимодействие, потому что без него заниматься нашими расследованиями сложно. Это взаимодействие с органами транспортной отрасли: министерство транспорта, Росавиация, Росморречфлот, Ространснадзор и так далее. Большой упор сделан на расследование дел экономических и коррупционных преступлений в сфере развития транспортной инфраструктуры. Она достаточно коррупционноемкая, и выявляются факты значительных нарушений, на которые мы реагируем возбуждением уголовных дел. В рамках расследований принимаются решения по возмещению ущерба, наложение ареста на имущество, которое получено преступным путем. Это достаточно тяжелое направление в работе управления, оно развивается порядка пяти лет. Это освоение новых методик, понимание экономических процессов. Следственным путем удается вовремя вместе с нашими коллегами из других правоохранительных органов выявить такие преступления и пресечь их.

Кроме того, сотрудники управления призывают граждан летом быть бдительнее. В частности, при использовании водного транспорта не обращаться в сомнительные компании, проверять документацию и права на управление транспортным средством, проверять соблюдение мер безопасности, например, наличия спасательных жилетов. Кроме того, на водных и воздушных транспортных средствах нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения. Это может стать причиной несчастных случаев, поскольку притупляется реакция и адекватность восприятия реальности.

Сотрудники просят родителей чаще узнавать о том, где находятся их дети, чтобы те не становились жертвами сомнительных развлечений, не становились так называемыми зацеперами или руферами. В качестве альтернативного источника адреналина сотрудники ведомства предлагают экстремальные виды спорта под наблюдением профессионалов.