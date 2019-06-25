Россия призвала ОБСЕ жестче реагировать на дело Вышинского

Москва, 25 июня. Российские власти рассчитывают на то, что ОБСЕ проявит более жесткую позицию по делу редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом во вторник заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

По го словам, представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир высказывает Киеву несогласие в связи с преследованием журналиста, но делает это в деликатной форме.

«Делает он это очень тихо и незаметно, но, тем не менее, необходимо, чтобы он жестче ставил вопрос, потому что положение журналистов там очень тяжелое, не только Вышинского, но и других», — отметил Келин.

Дипломат добавил, что снятие обвинений с Вышинского могло бы стать лучшим шагом со стороны Украины, передает РИА Новости.

Напомним, что редактора РИА Новости Украина задержали 15 мая 2018 года. Его обвиняют в государственной измене и незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца. С тех пор срок действия меры пресечения продлевался неоднократно.

Сам журналист все обвинения отрицает. При этом он выступает против совершения обмена на украинских граждан, задержанных в России. Он настаивает на том, чтобы с него были сняты все обвинения. По словам Вышинского, его дело является политически мотивированным и позорит Украину на весь мир. Сегодня данный процесс активно обсуждают и в Европарламенте, и в ОБСЕ. Журналист подчеркнул, что Киеву политически выгодно держать его тюрьме, чтобы шантажировать возможным обменом.