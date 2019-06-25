Гафт сделал страшное признание о смерти единственной дочери

Москва, 25 июня. Советский актер театра и кино Валентин Гафт в эфире программы «Судьба человека» на телевизионном канале «Россия 1» побеседовал с ведущим Борисом Корчевниковым о своей единственной дочери Ольге Елисеевой.

По словам артиста, он часто мысленно ведет беседы с дочкой. Преждевременно ушедшей дочери Гафт посвятил стихотворение «Грехи».

«Ах, если бы она была жива. Я все бы отдал за нее, все бросил. Слова, слова, слова, слова, слова, мы все их после смерти произносим», — следует из лирического произведения 83-летнего артиста.

Гафт сделал страшное признание, из которого следует, что он «виноват перед дочерью». При этом артист отметил, что больше никого не смеет винить в трагедии. По словам артиста, третья жена Ольга Остроумова всеми силами помогает ему справиться с душевными муками и терзаниями.

Дочь Гафта и балерины Инны Елисеевой свела счеты с жизнью в 2002 году. Приме было всего 29 лет.

Напомним, ранее артист прокомментировал Федеральному агентству новостей смерть его коллеги по цеху — Аллы Покровской. По словам Гафта, он даже не был в курсе печальных новостей и назвал произошедшее ужасом.

«Уходят люди, которые несут в себе то накопленное великое искусство художественного театра, вообще русского театра», — с горечью заявил Гафт.

Он также отметил, что Покровская была фантастическим педагогом, у которой даже он учился, причем не как ученик у учителя, невзирая на небольшую разницу в возрасте (Покровская умерла в возрасте 81 года, Гафту — 83).