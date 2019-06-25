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Культурные нормативы с осени появятся в российских школах

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Культурные нормативы с осени появятся в российских школах

Москва, 25 июня. Культурные нормативы появятся в школьной программе с 1 сентября текущего года. Об этом рассказали в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Согласно сообщению, с осени 2019 года запустят новую межведомственную программу Минкультуры и Минпросвещения «Культурные нормативы школьников». Ее цель — привлечь внимание учащихся к культуре страны.

Программа предоставит школьникам дополнительные возможности по ознакомлению с произведениями литературы, музыки, художественными шедеврами и театральными постановками, пишет «Культуромания».

Идея включить в образовательную программу данные нормативы была высказана главой Минкультуры Владимиром Мединским в феврале текущего года. Он объяснил, что учащиеся будут посещать культурные мероприятия, а затем фиксировать свои впечатления в специальных дневниках. Их можно будет вести как в бумажном, так и в электронном виде.

Культурные нормативы с осени появятся в российских школах

Министр объяснил, что учащиеся в рамках программы должны будут посетить определенное количество спектаклей, выставок и киносеансов. При этом Медицинский уточнил, что фильмы школьники должны смотреть «желательно отечественные».

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева положительно отозвалась об отказе в российских школах от шестидневной учебной недели. Изначально идея была высказана депутатом Государственной думы Виталием Милоновым.

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Автор: Екатерина Кухарева
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