Вашингтон, 25 июня. Журналисты американского портала Eurasianet оценили решение Кремля ввести ограничения на полеты в Грузию в связи с русофобскими протестами в Тбилиси. Аналитики сравнили действия Москвы с антироссийскими санкциями ЕС и США.

Журналисты напомнили, что президент РФ Владимир Путин ввел запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля. Кроме того, публицисты считают вероятным и запрет на ввоз в Россию грузинского вина.

Eurasianet отмечает, что таким образом Кремль отреагировал на волну антироссийских провокаций в Тбилиси, а также на официальную позицию властей Грузии, которые поддержали русофобские провокации. Москва не оставила без ответа демарш Тбилиси, тем самым продемонстрировав верность курсу в отношении стран бывшего СССР.

Публицисты Eurasianet привели слова российского аналитика и политолога Михаила Троцкого, который заявил, что Кремль подтвердил свое влияние на политику в регионе. Москва продемонстрировала, что может пользоваться экономическими рычагами для выстраивания взаимоотношений со странами также, как это делают США.

Аналитики приходят к выводу, что Москва, заявляющая о провале антироссийских санкций, использует те же экономические ограничения в отношении Грузии. Это американские журналисты нашли ироничным. Однако они упустили из виду, что в отличие от России, Грузия – маленькая горная страна, на пятую часть экономически зависящая от России, население которой зарабатывает на российских туристах. В случае Грузии примененные экономические меры окажут существенное влияние на экономику страны. Для независимого наблюдателя очевидно, что Грузия попыталась укусить руку, которая ее же и кормит, отчего и пострадала.

Напомним, 20 июня в Грузии разгорелись русофобские беспорядки, подогреваемые оппозицией. Поводом для беспорядков стала провокация грузинской оппозиции во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы обвинили российского депутата в том, что он сел в кресло спикера парламента Грузии в соответствии с протоколом, составленным грузинской стороной.

Эксперты сходятся в том, что к организации массовых протестов в столице Грузии причастны представители США, которые заинтересованы в популяризации антироссийских настроений. Об этом свидетельствуют провокационные высказывания старшего директора Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкла Карпентера. Он заявил, что «в один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».