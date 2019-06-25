Гафт ужаснулся новости о смерти актрисы Аллы Покровской

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер Алла Покровская ушла из жизни 25 июня — ей был 81 год.

Знаменитый коллега Покровской — Валентин Гафт, немало проработавший вместе с ней в театре «Современник» и снявшийся в нескольких фильмах, — узнал эту печальную весть от корреспондента Федерального агентства новостей.

«Что вы говорите? — переспросил народный артист РСФСР. — Какой ужас… Не знал... Я не в Москве, я за городом. Боже мой… Уходят люди, которые несут в себе то накопленное великое искусство художественного театра, вообще русского театра».

Собеседник ФАН назвал Аллу Борисовну потрясающим педагогом, у которой даже он учился, причем не как ученик у учителя, несмотря на то, что старше ее (самому Гафту сейчас 83 года).

«Репетировать с ней, прикасаться к ней, к ее таланту... — произнес Валентин Иосифович. — Мы, живые люди, занимающиеся театром и искусством, будем лишены сейчас самых ценных вещей. Это просто на разрыв аорты, это страшно, каждый день кто-то умирает...»

По словам Гафта, эти люди искусства уносят с собой то, что нам всем надо сохранять, и следует никогда не забывать о них.

«Спасибо, что вы мне это сказали», — печально заключил он.

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве. В ее активе более 40 работ в кинематографе и множество ролей на театральной сцене. В 1985 году Покровская была удостоена звания народной артистки РСФСР. Также она работала педагогом Школы-студии МХАТ, являлась профессором.

Алла Борисовна была замужем за другим выдающимся артистом театра и кино — Олегом Ефремовым. Их сын Михаил и два внука — Никита и Николай — тоже пошли по стопам родителей.