В РФ ответили на ультиматум НАТО, раскрыв план США втянуть Европу в третью мировую войну

На заседании совета Россия — НАТО поднимут вопрос о возвращении к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, если Москва не пойдет на их условия, последует серьезный ответ.

Столтенберг сообщил, что встреча с российской стороной по поводу ДРСМД должна состояться на следующей неделе, а на этой в Брюсселе соберутся главы оборонных ведомств стран НАТО. По словам генерального секретаря альянса, если Россия до 2 августа не уничтожит верифицируемым способом свои ракеты SSC-8, якобы нарушающие договор, ответ НАТО будет «оборонительным, взвешенным и скоординированным».

Комментируя Федеральному агентству новостей это заявление, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заметил, что выдвигать ультиматумы вместо того, чтобы заботиться о европейской безопасности, — недостойное поведение для генсека НАТО.

«Выдвигать ультиматумы Столтенберг может лишь тем странам, которые готовы встать под козырек — вроде прибалтийских государств. А ставить ультиматумы России — дело бесперспективное. Пусть лучше Столтенберг ответит, какова судьба российского предложения о включении транспондеров на военных самолетах. Мы предлагали это еще год назад, время идет, а в ответ — полное молчание или обвинения в том, что российские самолеты над Балтикой кому-то угрожают», — сказал военный эксперт.

Коротченко напомнил, что 18 июня Госдума приняла внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении ДРСМД, а затем документ поддержал комитет Совфеда по обороне и безопасности.

«Если Столтенбергу хочется выступать в качестве пропагандиста США, то, значит, такова цена кресла генерального секретаря альянса. Но он должен думать о европейской безопасности, которая заключается в том, чтобы не создавать поля для конфликтов, особенно — ядерных. Решение же США выйти из ДРСМД, принятое в одностороннем порядке по надуманному поводу, — это подталкивание Европы к третьей мировой войне, к тактической ядерной войне, ограниченной европейской территорией. Американцы навязывают такой сценарий, учитывая будущее размещение их ударных средств средней дальности в Европе», — считает собеседник ФАН.

Игорь Коротченко подчеркнул, что Россия не нарушала ДРСМД, несмотря на огульные обвинения Вашингтона.