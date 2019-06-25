В РФ ответили на ультиматум НАТО, раскрыв план США втянуть Европу в третью мировую войну
На заседании совета Россия — НАТО поднимут вопрос о возвращении к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, если Москва не пойдет на их условия, последует серьезный ответ.
Столтенберг сообщил, что встреча с российской стороной по поводу ДРСМД должна состояться на следующей неделе, а на этой в Брюсселе соберутся главы оборонных ведомств стран НАТО. По словам генерального секретаря альянса, если Россия до 2 августа не уничтожит верифицируемым способом свои ракеты SSC-8, якобы нарушающие договор, ответ НАТО будет «оборонительным, взвешенным и скоординированным».
Комментируя Федеральному агентству новостей это заявление, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заметил, что выдвигать ультиматумы вместо того, чтобы заботиться о европейской безопасности, — недостойное поведение для генсека НАТО.
«Выдвигать ультиматумы Столтенберг может лишь тем странам, которые готовы встать под козырек — вроде прибалтийских государств. А ставить ультиматумы России — дело бесперспективное.
Пусть лучше Столтенберг ответит, какова судьба российского предложения о включении транспондеров на военных самолетах. Мы предлагали это еще год назад, время идет, а в ответ — полное молчание или обвинения в том, что российские самолеты над Балтикой кому-то угрожают», — сказал военный эксперт.
Коротченко напомнил, что 18 июня Госдума приняла внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о приостановлении ДРСМД, а затем документ поддержал комитет Совфеда по обороне и безопасности.
«Если Столтенбергу хочется выступать в качестве пропагандиста США, то, значит, такова цена кресла генерального секретаря альянса. Но он должен думать о европейской безопасности, которая заключается в том, чтобы не создавать поля для конфликтов, особенно — ядерных.
Решение же США выйти из ДРСМД, принятое в одностороннем порядке по надуманному поводу, — это подталкивание Европы к третьей мировой войне, к тактической ядерной войне, ограниченной европейской территорией. Американцы навязывают такой сценарий, учитывая будущее размещение их ударных средств средней дальности в Европе», — считает собеседник ФАН.
Игорь Коротченко подчеркнул, что Россия не нарушала ДРСМД, несмотря на огульные обвинения Вашингтона.
«Мы продемонстрировали ракету, которую США сделали камнем преткновения, но американские военные атташе проигнорировали эту демонстрацию. Поэтому пусть господин Столтенберг учит матчасть и прекратит делать глупые заявления, недостойные столь высокого поста», — заключил эксперт.