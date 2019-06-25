Постпред США пригрозила лишить Турцию F-35 при получении российских С-400

Брюссель, 25 июня. Турция не может одновременно получать российские ЗРС С-400 и американские истребители F-35, заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

По словам постпреда США, РФ уже готова передать Турции С-400. Это будет иметь серьезные последствия для взаимоотношений НАТО и Турции, в том числе в рамках программы F-35, добавила Хатчисон.

«Турция и США ведут переговоры по С-400, на разных уровнях. Позиция США очень четкая: вы не можете иметь такую российскую систему при наличии F-35», — заявила Хатчисон.

Она объяснила условие США тем, что якобы Вашингтон не хочет, чтобы российские системы выявляли способности американского «стелс»-истребителя F-35. Хатчисон выразила надежду, что президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган найдут решение по кризису вокруг С-400 на полях саммита G20 в Осаке.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает получить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 уже в июле. Глава государства добавил, что Турция не отступит от решения приобрести российские средства ПВО, поскольку речь идет о защите суверенитета страны.