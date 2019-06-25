Военный атташе Венесуэлы объяснил важность знаний о новых военных технологиях России

Москва, 25 июня. Российские военные приехали в Венесуэлу для планового обслуживания поставленной в страну техники, об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Также это подтвердил ФАН атташе по вопросам обороны при посольстве Боливарианской республики Венесуэла в РФ, дивизионный генерал Хосе Рафаэль Торреальба Перес в кулуарах военного форума «Армия-2019» в Подмосковье.

«У нас есть системы вооружения из России: танки, артиллерия, авиационная техника, автоматы, которые требуют обслуживания, — рассказал венесуэльский атташе. — Нам очень важно знать о новых технологиях России как раз потому, что у нас есть ваши системы вооружения. Мы видим, как за последнее время вырос уровень технологий в военной сфере России, и мы надеемся внутри военного сотрудничества наших стран заключить соглашение по передаче опыта и ваших технологий нашим специалистам».

Хосе Рафаэль Торреальба Перес утверждает, что в Венесуэле высоко оценивают военный потенциал российской армии и внедрение новых технологий при разработке новых систем вооружения. Сам дивизионный генерал специализируется на бронетанковой технике, поэтому в первую очередь ему интересно увидеть Т-14 «Армата» танк и раритетные Т-18 и Т-72.

«Но в целом, моя задача на этом форуме — увидеть все виды российского вооружения — как бронетанковую технику, так и системы вооружения воздушных и морских сил», — сказал он в разговоре с ФАН.

Также представитель военного ведомства Венесуэлы оценил парк «Патриот», в котором проходит юбилейный пятый форум «Армия-2019».

«Думаю, это место очень важно для вашей армии, — сказал Хосе Рафаэль. — В моей стране в прошлом было нечто подобное, но намного меньше».

По словам военного атташе, в Венесуэле до сих пор помнят слова Уго Чавеса о том, что Россия поддерживает многополярную систему миру.

«Это важная причина того, почему мы сегодня здесь, с вами», — считает он.

Напомним, форум «Армия-2019» проходит в Подмосковье с 25 до 30 июня.