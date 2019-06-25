Лавров заявил об отсутствии у США доказательств «причастности» Ирана к инциденту с танкерами

Москва, 25 июня. Российские власти выступают против голословного обвинения Ирана в нападении на танкеры в Оманском заливе. Об этом во вторник заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с главой МИД Мальдив.

«Мы категорически против того, чтобы бездоказательно возлагать вину на кого бы то ни было, мы за то, чтобы были проведены самые тщательные расследования всех обвинений по поводу нападения на танкеры, которые случились и в мае, и в этом месяце», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что представленная американцами видеозапись, не позволяет сделать вывода о причастности Тегерана к инциденту с танкерами. С тем же успехом напасть на корабли могла какая-нибудь группировка. Глава российской дипломатии обратил внимание на то, что представленные Пентагоном «доказательства» не принимают не только в России, но также в Европе и даже эксперты в самих Соединенных Штатах.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе загорелись два танкера. США обвинили в инциденте иранский Корпус стражей исламской революции. Иран же все обвинения отрицает. Германия изучила видео, предоставленное Пентагоном с места происшествия, однако не нашла в нем никаких доказательств вины Ирана.

Очередной виток конфликта между двумя странами произошел 20 июня, когда Иран сбил американский беспилотник разведчик. По словам американской стороны, дрон был атакован в нейтральном воздушном пространстве, в то время как Тегеран утверждает, что сбил БПЛА в небе над исламской республикой.