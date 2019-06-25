Купюра номиналом 1000 гривен появится на Украине

Киев, 25 июня. В Национальном банке Украины объявили о введении в оборот купюры номиналом 1000 гривен. Банкнотой можно будет воспользоваться с октября этого года.

Купюра стоимостью 1000 гривен появится на Украине 25 октября этого года. Банкноту будет украшать изображение академика Владимира Вернадского. С другой стороны на этих деньгах будет изображено здание президиума Национальной академии наук Украины.

«Его [Вернадского] выбрали за выдающийся вклад в историю Украины как философа, основателя целого ряда новых отраслей науки — геохимии, биохимии, радиогеологии, — объяснил глава Нацбанка Украины Яков Смолий. — Он также является одним из основателей и первым президентом Украинской академии наук, созданной в 1918 году».

Купюру в 1000 гривен можно будет легко отличить от других банкнот и по цвету, и по размеру. В украинском Нацбанке пояснили, что это поможет населению легко определять номинал. Ее размер составляет 75 на 160 миллиметров. Основной цвет — голубой.

«Новая банкнота соединила в себе передовые технологии дизайна и защиты», — заверил Смолий.

Смолий добавил, что монеты номиналом одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут выведены из обращения с 1 октября.

Информация о появлении на Украине купюры номиналом в 1000 гривен появилась еще в 2016 году. Власти Украины планировали ее выпустить из-за повышения минимальной зарплаты почти в два раза — до 3200 гривен, пишет ТАСС. Как считают специалисты, этого не произошло, вероятно, из-за сильных макроэкономических показателей Украины за первый квартал 2017 года. Тогда за четыре месяца (с января по апрель) ВВП страны вырос на 3%.

Предстоящее введение купюры в 1000 гривен, убеждены экономисты, свидетельствует об обесценивании нацвалюты Украины. Единственный плюс от появления в обороте тысячной купюры — упрощение банковской работы с крупными суммами, констатируют они.