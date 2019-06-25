В Совфеде отреагировали на слова Гройсмана о возвращении России в ПАСЕ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман высказался об участии России работе в Парламентской ассамблеи Совета Европы, назвав возвращение российской делегации в ПАСЕ «реваншем агрессора».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что слова Гройсмана могут и не отражать мнение официального Киева.

«Я думаю, что заявление Гройсмана — это его личная точка зрения. И, честно говоря, оно мало кого интересует», — считает член верней палаты парламента.

По мнению собеседника ФАН, Гройсмана больше беспокоит не ситуация вокруг ПАСЕ, а политическая конъюнктура.

«Гройсман занимается предвыборной борьбой, предвыборной агитацией, пытается заработать для себя дополнительные политические очки на русофобской кампании, которую проводит Украина», — говорит Владимир Джабаров.

Сенатор констатировал, что Украина на сегодняшний момент является недоговоспособной. Власти этой страны не готовы идти на контакт со своими соседями.

«Если Киев готов честно выслушивать своих «противников», их мнения, то надо совместно работать, встречаться в ПАСЕ. А как можно снять проблему, если люди перестанут общаться?» — вопрошает он.

Российский политик также заметил, что украинские власти дискредитировали себя в глазах мировой общественности.

«Полагаю, высказывание Гройсмана всерьез никто не воспримет. Более того, даже если украинская делегация покинет ПАСЕ, я не думаю, что кто-то будет сильно переживать. Уйдут сегодня — придут завтра, когда будет переизбрана Рада», — напоминает член комитета СФ по международным делам.

В заключение он заметил, что после того, как Россия перестала быть полноправным членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, авторитет данной организации резко упал.