В Госдуме прокомментировали уход украинской делегации с заседания ПАСЕ

Москва, 25 июня. Председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников отреагировал на ситуацию с уходом украинской делегации с заседания ПАСЕ.

Российский депутат отметил, что был свидетелем этого ухода, а также назвал неконструктивной позицию украинских коллег. По его словам, такое поведение подрывает к украинцам доверие.

«Еще вчера, когда нас не было в зале, никто не поддержал их риторику. Мне кажется, их поведение уже окончательно перешло все рамки. И так последние годы слышны только агрессия и крики относительно того, чтобы заблокировать работу россиян в ПАСЕ», — обратил внимание парламентарий.

Калашников указал на то, что украинская делегация наконец поняла, что шансов помешать России нет, поэтому приняла решение «уйти из зала», передает RT.

Он также предложил украинским представителям «покричать» в Верховной раде, поскольку это у них «хорошо получается».

Ранее украинские депутаты покинули зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы. Они призвали своих единомышленников в ПАСЕ последовать их примеру, но в результате украинская делегация покинула зал в одиночестве.

ПАСЕ во вторник приняла резолюцию, пригласив РФ участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. В документе также говорится, что права представителей РФ голосовать, выступать и быть представленными не подлежат рестрикциям.