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Лавров прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России

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Лавров прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России

Москва, 25 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал позитивным шагом принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюции о возвращении России в ПАСЕ.

Лавров прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России, которую активно пытались заблокировать делегации из Великобритании и Украины. Министр напомнил, что их делегаты внесли более 200 поправок, срывающих одобрение документа, однако ни одно из предложений не прошло.

«Резолюция была принята, мы это считаем весьма и весьма позитивным шагом», — констатировал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России

«Важно, что делегации, которые за эту резолюцию проголосовали, четко заявили, что права, которые возвращаются РФ, не могут быть оспорены», — уточнил Лавров.

Напомним, в ночь на вторник страны — члены ПАСЕ пригласили делегацию России участвовать в июньской сессии. Резолюция гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Российская делегация впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал три причины, почему делегации стран — членов ПАСЕ выступили за возвращение российской делегации. Он также пригрозил ассамблее тяжелыми последствиями в случае повторного введения санкций против РФ.

Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ после воссоединения Крыма и РФ в 2014 году. Россия в ответ отказалась участвовать во встречах организации и платить взносы.

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Автор: Катерина Иванова
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