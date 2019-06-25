Пушков отправил возмущенного решением ПАСЕ о России Гройсмана к США

Москва, 25 июня. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, который назвал «реваншем агрессора» возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Российский сенатор в микроблоге Twitter обратил внимание на то, что у возмущенного главы украинского правительства «кишка тонка разнести в пух и прах за этот псевдореванш ФРГ и Францию», которые сыграли в возвращении России в ПАСЕ ключевую роль.

Представители двух европейских стран, отметим, не раз высказывались за то, чтобы избежать выхода Москвы из Совета Европы. Это вызывало бурную реакцию в Киеве.

Сенатор в своем сообщении отправил возмущенного решением ПАСЕ о России Гройсмана к Соединенным Штатам.

«Насчет «нарушения международного права» пусть расскажет США и напомнит им Ирак, Ливию и Югославию», — предложил Пушков.

Гройсман возмущён: возвращение России в ПАСЕ - это реванш агрессора! Но кишка тонка разнести в пух и прах за этот псевдореванш ФРГ и Францию, которые сыграли в этом ключевую роль. А насчёт «нарушения международного права» пусть расскажет США и напомнит им Ирак, Ливию и Югославию. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июня 2019 г.

Как напоминает «Царьград», Гройсман заявил, что в вопросе возвращения России в ПАСЕ не может быть компромисса, ведь оно создает угрозы для этой организации. Он предупредил, что, если Европа вернет Москву, Киев примет «консолидированный жесткий ответ» в отношении ассамблеи.

Российская делегация была лишена права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ, пишет Infox.ru. При том, что полуостров стал российским регионом демократическим путем в результате народного референдума.

В 2015 году на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Москва приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в июньской сессии, хотя возможность обжалования полномочий делегаций сохраняется. Из документа также следует, что права представителей Москвы голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Россия впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ, дискуссия по этому вопросу состоится в среду.

Как отмечает «ФедералПресс», 118 проголосовавших депутатов были «за» возвращение российской делегации к работе в ассамблее, 62 против, 10 воздержались.