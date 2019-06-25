Жителя Польши приговорили к 14 годам в России по обвинению в шпионаже

Москва, 25 июня. Гражданин Польши Мариан Радзаевски приговорен к 14 годам колонии строгого режима в России по обвинению в шпионаже. Такое решение во вторник вынес Мосгорсуд.

Детали процесса не уточняются, поскольку из-за высокой секретности дело рассматривалось в закрытом режиме. Однако известно, что Радзаевски обвиняется в попытке передать за рубеж сведения, составляющие государственную тайну, которые могли подорвать национальную безопасность России, если бы попали в руки иностранной разведки, пишет «Интерфакс».

Напомним, что 6 июня Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины Константина Давыденко к 10 годам и 6 месяцам тюрьмы в колонии строгого режима. Его признали виновным в том, что он собирал сведения об оснащении российских силовых органов в Крыму по заданию Службы безопасности Украины. В частности, украинскую разведку интересовала новейшая военная техника, средства связи третьего поколения и приборы ночного видения. Сам подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном.