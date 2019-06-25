Возмужавшего сына Харатьяна россияне назвали копией отца

Москва, 25 июня. Супруга российского актера Дмитрия Харатьяна Марина Майко поделилась фото с сыном. Молодой человек очень сильно похож на отца.

Марина Майко празднует 49-й день рождения. Она порадовала поклонников Харатьяна и опубликовала фото с общим сыном.

Россияне отметили, что за последние годы Иван возмужал, пользователи назвали его копией своего звездного отца. При этом юноша не пытается намеренно быть похожим на Дмитрия Харатьяна.

Он отрастил бородку и носит другую прическу. Иван выбрал профессию, связанную с кино. Он учится на режиссерском факультете в одном из столичных театральных вузов.

Иван Харатьян успевает работать, он помогает съемочной группе Светланы Дружининой. Она снимает в Крыму продолжение «Гардемаринов» с участием Дмитрия Харатьяна и Михаила Боярского.

Ранее актер рассказал, сколько могут длиться съемки четвертой части фильма о морских офицерах. По его словам, финансирование частичное, поэтому съемочный процесс может затянуться на пару лет.

Первый фильм о гардемаринах вышел еще в советскую эпоху в 1988 году.