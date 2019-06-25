В России могут упростить порядок выдачи вида на жительство

Госдума приняла в первом чтении проект об упрощении порядка предоставления разрешений на временное пребывание и видов на жительство. Автором инициативы выступило правительство РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом предлагается без учета квоты выдавать иностранным гражданам разрешение на временное пребывание, если они родились в России, состоят в браке с гражданами страны или имеют на ее территории постоянное место проживания. В случае принятия такого закона данной возможностью смогут воспользоваться и те, кто осуществил серьезные инвестиции в российскую экономику, поступил на военную службу или находится в РФ по программе оказания помощи по переселению соотечественников.

Такая норма коснется и граждан Украины, постоянно проживающих на ее территории, признанных беженцами либо получившими временное убежище на территории России и переселяющихся на постоянное место жительства в соответствии с международными договорами.

Инициативой также предусматривается сокращение с 6 до 4 месяцев срока рассмотрения вопроса о выдаче вида на жительство. Помимо этого, документом предлагается расширить круг лиц, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. В их числе граждане, рожденные в РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР.

Законопроектом также предусматривается введение бессрочного вида на жительство. При его получении иностранцы будут обязаны в течение 2 месяцев со дня истечения очередного года со дня получения ими вида на жительство подать уведомление о подтверждении своего проживания в России.

«По истечении каждого пятого года постоянного проживания в Российской Федерации подача такого уведомления будет осуществляться непосредственно в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел только путем личной явки иностранного гражданина», — говорится в документе.

Значимость инициативы в беседе с корреспондентом ФАН отметил депутат Виталий Милонов.

«Принятие такого закона позволит нашим соотечественникам, которые хотели бы жить в России какое-то время, не оформляя гражданства, быстрее справиться с документами», — заявил парламентарий.

По словам члена фракции «Единая Россия», речь идет в том числе о людях, которые считают, что на Украине тоже когда-нибудь наступит нормальная власть и они смогут вернуться на родину.

«Оформив разрешение на временное пребывание, они получат право полноценно жить на территории России», — подытожил член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Как сообщил в ходе рассмотрения законопроекта заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов, по предварительным оценкам, после принятия закона «ожидаемый миграционный прирост населения России составит суммарно порядка 150 тыс. человек ежегодно».