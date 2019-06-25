Самую уродливую собаку в мире нашли в США

Вашингтон, 25 июня. В американском городе Петалума, штат Калифорния, нашли самую уродливую собаку в мире. Этот титул достался псу по кличке Разбойник-бродяга.

Победителем стала пучеглазая дворняга, его хозяйке Ивонн Моронес вручат сертификат на 1,5 тысячи долларов. Владелицу самой уродливой собаки также пригласили на шоу Today телеканала NBC.

Организаторы конкурса также пообещали пожертвовать 1,5 тысячи долларов на помощь бездомным животным. По словам Ивонн Моронес, впервые она увидела Разбойника-бродягу в 2014 году.

Его фотография была размещена на сайте Pet Finder. Она решила, что у бедного животного из-за уродства не так много шансов найти хороших хозяев. Ивонн пожалела пса и взяла к себе.

Женщина рассказала, что сразу полюбила питомца. Она заметила, что ее псу нравится музыка Боба Марли. На втором месте оказался пес по кличке Дикая Тварь, у которого постоянно отвисает нижняя челюсть с длинным языком.

Бронза досталась беззубому чихуахуа Тостито. Приз зрительских симпатий достался псу Рулету, у которого сильно выпирают клыки.

Ранее сообщалось, что пользователи назвали самого эмоционального кота. Им оказался пушистый зверь из Китая по кличке Ай Фэй. Кот необычным образом реагирует на разные ситуации, а его хозяйка публикует фото с Ай Фэем в Instagram.