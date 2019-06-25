В России скорректируют законодательство о нацистской символике

Госдума приняла в первом чтении проект, уточняющий правила использования нацистской символики. Авторами инициативы стала группа депутатов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом предлагается устранить противоречие между законами «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Как поясняла ранее один из авторов, глава комитета по культуре Елена Ямпольская, если первый позволяет использовать нацистскую символику при условии отсутствия пропаганды, то второй полностью запрещает. Инициативой предлагается предусмотреть обращение к такой символике в произведениях науки, литературы, искусства, а также в продукции СМИ, а право на ее использование в учебных и просветительских целях закрепить за образовательными организациями.

При этом данные нормы будут применяться только при условии осуждения нацизма, формирования негативного отношения к его идеологии, а также отсутствия признаков его пропаганды или оправдания.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей об инициативе рассказала депутат Светлана Савченко.

«Нужно было очень тонко разграничить, когда произведение искусства служит гуманистическим посылам, а когда это пропаганда фашизма. Именно поэтому работа над законопроектом велась довольно долго», — заявила депутат.

По словам члена фракции «Единая Россия», существует большое количество примеров, когда символика используется в художественных произведениях, кинофильмах и картинах.

«И часто эти произведения искусства несут гуманистическую и антифашистскую направленность», — отметила Савченко.

Она также обратила внимание, что все, используемое с целью пропаганды, должно быть раз и навсегда запрещено.