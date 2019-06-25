Жительница Сирии рассказала ФАН, почему ей пришлось бежать с детьми из Идлиба в Алеппо

Сихам Касем прожила в Идлибе почти всю свою жизнь. Оставлять родной город было тяжело, но жизнь детей дороже любых привязанностей. С большим трудом она покинула Идлиб и, возможно, только поэтому до сих пор жива. О тяжелейших испытаниях в период конфликта в Сирии женщина рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

Сейчас Сихам Касем 42 года. Уже как год она вместе с детьми проживает в одном из районов Алеппо. Она благодарна судьбе за то, что ее дети живы. Это ради них она покинула родной дом, когда ее мужа похитили боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ). Глубокой ночью приехали вооруженные люди в масках, и, накинув мешок на голову, увезли его в неизвестном направлении.

Больше супруга Сихам не видела, а через несколько месяцев узнала, что муж умер в результате пыток в одной из тюрем джихадистов. Террористы заподозрили в нем шпиона. Однако, по словам женщины, у террористов не могло быть никаких доказательств этим обвинениям, ведь супруг работал обычным водителем и хотел только одного — прокормить свою семью в столь тяжелые времена.

«Это не просто неприятные воспоминания. Это многолетний кошмар, от которого мы только начали просыпаться, но пока не знаю, получится ли забыть весь пережитый ужас», — с сожалением вспоминает женщина.

С 2011 года жить в городе стало тяжело. В какой-то момент условия стали просто невыносимыми: населенный пункт часто переходил из рук в руки — либо предателей и дезертиров из Свободной сирийской армии (ССА), либо террористических группировок. В 2015 году после ожесточенных боев Идлиб захватили боевики «Ахрар аш-Шам», затем их враги — джихадисты из террористического формирования «Джебхат ан-Нусра».

После того как из Восточного Алеппо вывели боевиков и членов их семей, Идлибская зона превратилась в поле битвы. Конкурирующие группировки начали борьбу за влияние в регионе, практически ежедневно устраивая перестрелки между собой, организовывая подрывы смертников возле штаб-квартир своих конкурентов.

«Они боролись за власть и убивали любого, кто им противостоит или просто оказался на пути без жалости», — рассказывает Касем.

Примерно в середине 2017 года власть перешла в руки «Джебхат ан-Нусры», и неожиданно жизнь в городе на миг даже приняла некое подобие мирного сосуществования. Однако вскоре порядки все же серьезно ужесточили. В основном это касалось христианских семей, шиитов и других нацменьшинств, проживающих в регионе. Боевики-исламисты обложили поборами всех, чья идеология противоречила их собственной. Причина проста: на территории, где властвуют джихадисты, по их мнению, не должно быть альтернативных религиозных течений.

Действовали боевики не топорно, понимая, что сразу устранять всех «неверных», как делали это в свое время члены «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), совсем не обязательно. Террористы знали, что практически в каждом доме имелись определенные запасы на черный день. Поэтому обложение непосильной ношей являлось своего рода долгосрочным финансовым проектом со стороны радикалов. Людей принуждали «добровольно» жертвовать «на благотворительность», угрожая расправой близких. Таким образом, люди оказывались перед выбором: голодная смерть или бегство.

Между тем, по словам женщины, боевики не устраивали кровавые сцены днями напролет, хотя с «изменниками» разговор был коротким. Как и ее мужа, их увозили в неизвестном направлении. Могли схватить средь бела дня. Обращаться за помощью или жаловаться было некому. В дальнейшем некоторых казнили публично, другие погибали в подвалах или тюрьмах, которые, как рассказала Сихам, зачастую находились при больницах и школах, переделанных боевиками под пункты управления.

«Сегодня мало кто представляет, как живется людям в постоянном страхе за себя и своих родных. Жизнь людей в Идлибе не принадлежит им самим. Для многих страдания сирийского народа – лишь интересный сюжет в телевизоре или новостная сенсация во время завтрака», — поделилась женщина.

Касем знает, что в Идлибе остается очень много людей, готовых бежать с подконтрольных «Тахрир аш-Шам» территорий. Но большинство желающих останавливает страх перед неизвестностью и жесткая антиправительственная пропаганда. Боевики постоянно агитируют против сирийских властей, убеждая жителей, будто бы президент Башар Асад — преступник для своего народа.

Решиться на побег было нелегко, ее нигде не ждали. Но и подвергать жизни маленьких детей опасности она больше не могла. В марте прошлого года она покинула город и вместе с другой семьей бежала в Алеппо. Здесь ей удалось найти работу на швейном заводе, а местные власти оказали помощь с жильем. Но самое главное, считает Сихам, что ей удалось сохранить жизнь своим детям. Это удается далеко не всем жителям Идлиба.

По данным из открытых источников, на момент 2018 года на территорию Идлиба с севера страны и провинций, расположенных на юго-западе арабской республики, вывезено порядка 40 тысяч боевиков и членов их семей. Сейчас число одних террористов в последней зоне деэскалации ориентировочно достигает 60 тысяч. Контролируя регион на северо-западе, в том числе демилитаризованный район, они продолжают обстреливать мирные населенные пункты в провинциях Хама, Латакия и Алеппо.

Возможно, террористы хотят таким образом дать понять, что никому не удастся скрыться от их мести «неверным». Касем, однако, уверена, что «Нусру» рано или поздно постигнет судьба «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.