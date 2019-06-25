Шойгу заявил о готовности РФ в помощи по нормализации ситуации в Мали

Москва, 25 июня. Российская сторона готова способствовать скорейшей нормализации ситуации в Мали, созданию в африканской стране условий для мира и стабильности. Об этом заявил глава министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны и по делам ветеранов Мали дивизионным генералом Ибрагимом Даиру Дембеле.

Российский министр подчеркнул, что Москва готова и в будущем, в том числе в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, всемерно способствовать скорейшей нормализации ситуации в африканской стране, а также формированию условий для прочного мира и стабильности.

При этом Шойгу отметил, что многочисленные группировки джихадистов появились в Западной и Центральной Африке после того, как Запад провел военную операцию по смене режима в Ливии.

Глава военного ведомства отметил традиционно дружественный характер отношений между Москвой и Бамако, 60-летний юбилей которых будет праздноваться в 2020 году.

Руководитель оборонного ведомства Мали передал слова благодарности российскому лидеру Владимиру Путину и главе Минобороны за поддержку его страны.

Как сообщала «Газета.Ru», ранее Шойгу заявил, что в скором времени армия России получит новое оружие.