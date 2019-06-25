Москва, 25 июня. Организатор концерта Аллы Пугачевой управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев рассказал об условиях, при которых артистка даст концерт в Белоруссии.

Примадонна российской сцены выступит 2 ноября на 15-тысячной арене в Минске. По словам Андрея Алексеева, компания уже сотрудничала с Пугачевой 15 лет назад.

Ей поступило много предложений от организаторов, добавил он. Однако певица выбрала тех, с кем ранее уже работала. Организатор концерта в Минске рассказал о райдере Пугачевой.

«Артистка предпочитает передвигаться на поезде, поэтому в Минск отправится поездом — в личном спецвагоне, оснащенном всем необходимым», — сказал Алексеев, его цитирует «СтарХит».

Среди условий — пятизвездочная гостиница в Минске, гримерка с зеркалами, фрукты, вода. И прочие мелочи, которые соответствуют уровню певицы.

Алексеев добавил, что концерт в Минске будет напоминать выступление в Кремле. Только декорации сделают более масштабными. Пугачева намерена спеть в Белоруссии старые и новые хиты.

Объявившая о завершении музыкальной карьеры певица пока не распрощалась со сценой и фанатами. Она регулярно радует своих поклонников фото в новых образах.