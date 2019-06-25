Сирия, 25 июня. Жители города Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре организовали антикурдские протесты. При взрыве в Идлибе погиб или был ранен судья из числа боевиков «Ан-Нусры»***. ВС Ирака приступили к поиску «спящих ячеек» ИГИЛ1 на границе с Сирией, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции боевиков в южной части Идлиба.

Курды: подожгли жилые дома в деревне Ан-Насирия в Алеппо; столкнулись с протестами жителей в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: ведут поиск «спящих ячеек» ИГИЛ на границе с Сирией.

Провинция Алеппо

Поступила информация о взрыве на оккупированной боевиками антиправительственных бандгрупп территории в северной части провинции. Как передает интернет-портал Baladi News, детонировало СВУ, заложенное в населенном пункте Ахтарин, что привело к ранению нескольких гражданских лиц, в том числе имама местной мечети. По предварительным сведениям активистов вооруженной оппозиции, к установке бомбы причастны курдские радикалы, осуществляющие подпольную деятельность в зонах контроля протурецких исламистов в рамках операции «Гнев оливок».

Тем временем военный источник в сети Twitter (EuphratesPost) сообщает о поджоге жилых домов бойцами «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) в деревне Ан-Насирия. О том, с какой целью курды приступили к уничтожению жилого фонда, пока неизвестно. Отмечается, что сирийцы покинули данные территории в 2014 году.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о том, что мирные жители города Аль-Бусейра организовали митинги против произвола со стороны курдов. Протестующие потребовали прекратить незаконные задержания гражданских лиц и налеты на дома сирийцев. Напомним, накануне поступали данные о том, что курдские радикалы ограбили хозяина ювелирной мастерской, проживающего в городе. Напомним, «Демократические силы Сирии» (SDF) регулярно прибегают к рейдам в населенных пунктах, расположенных вдоль Евфрата. Зачастую под арестом оказываются гражданские лица, безосновательно обвиненные в сотрудничестве с боевиками террористической группировки.

Между тем информационное агентство UK Defence Journal сообщает о том, что ВВС международной коалиции были замечены над восточными районами провинции. Отмечается, что британские самолеты F-35 осуществляли разведывательную миссию.

Провинция Даръа

Поступила неподтвержденная информация о нападении на военный штаб Сирийской арабской армии (САА) в городе Даиль к северу от административного центра региона. Об этом сообщает Twitter-канал (Step_Agency), подконтрольный вооруженной оппозиции. Официальные новостные порталы данные сведения пока не подтверждали. Напомним, территория Даръа, как и соседней провинции Эль-Кунейтра, полностью перешла под контроль правительственной армии почти год назад в результате военной операции «Базальт», которая проводилась при поддержке ВКС РФ. Как известно, в большинстве случаев кровопролитных боев удалось избежать благодаря содействию российского Центра по примирению враждующих сторон, после переговоров с представителями которого многие исламисты соглашались на капитуляцию.

Провинция Идлиб

Появились подробности о последствиях взрыва в городе Идлиб, о котором сообщалось несколько часов назад. Согласно информации военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), сработало СВУ, заложенное в автомобиле, припаркованном в районе Аль-Дабит. Поступают предварительные данные о гибели или ранении владельца транспортного средства — местного судьи из числа боевиков террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1. Кроме того, сообщается о жертвах среди гражданских лиц.

Между тем ВВС Сирии продолжают осуществлять боевые вылеты на юге провинции. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), авиаудары пришлись по укрепрайонам исламистов недалеко от населенных пунктов Аль-Хубейт, Шейх Мустафа, Хазарин и Маарет Хурма.

Ирак

Новостной портал Halab Today TV сообщает о том, что вооруженные силы Ирака объявили о начале крупной операции, направленной на поиск и ликвидацию «спящих ячеек» «Исламского государства»1 вдоль границы с Сирией, которая проходит в провинциях Аль-Анбар и Ниневия. Напомним, иракские правительственные подразделения регулярно проводят обыски в стране с целью выявления подпольных групп террористической группировки, однако искоренить их полностью пока не удается. Местные активисты также подозревают, что джихадисты ИГ1 могут прибывать со стороны сирийской провинции Дейр-эз-Зор, из районов, оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)