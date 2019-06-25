Алибасов-младший ответил на обвинения в фальсификации отравления

Москва, 25 июня. Сын известного музыкального продюсера Бари Алибасова опроверг предположения о том, что он сфальсифицировал отравление своего отца.

По его словам, подобные слухи распространяет лечащий врач Алибасова — Марият Мухина, которая стремится таким образом разрекламировать свою клинику.

«Все, что сейчас происходит – это пиар-компания Марият Мухиной. Мы в глубоком шоке. Нас обвиняют в том, что мы страну развели. Но действительно у нас трагедия, а Марият Мухина сейчас пытается объяснить, что мы прикалываемся, чтобы уйти от уголовной ответственности», — рассказал Бари Алибасов-младший НСН.

Собеседник агентства добавил, что сам видео результаты обследования желудка отца и готов продемонстрировать эти снимки в суде, если дело дойдет до исков. Быстрое выздоровление продюсера он объяснил тем, что тот успел глотнуть малое количество химикатов, а помощь была оказана очень быстро. Тем не менее, подчеркнул Бари Алибасов-младший, жизнь его отца была в опасности. Именно поэтому его забрали из больницы только на 13-й день.

Ранее врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев усомнился в официальной версии отравления Алибасова, обратив внимание на то, что основателя группы «На-На» выписали слишком быстро. Кроме того, его удивило, что продюсер не был исхудавшим.

Напомним, что 4 июня Бари Алибасов был доставлен в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Музыкальный продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок. Мужчина тут же выплюнул химический растворитель, однако тот уже успел оставить ожоги в гортани, пищеводе и желудке. Адвокат Алибасова пояснил, что жидкость стояла на одной полке с соками и была налита в бутылку оранжевого цвета, а сам артист был без очков. 22 июня он выступил на ток-шоу Малахова «Привет, Андрей».