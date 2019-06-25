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Путин посетит закрытие II Европейских игр по приглашению Лукашенко

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Путин посетит закрытие II Европейских игр по приглашению Лукашенко

Москва, 25 июня. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение белорусского коллеги Александра Лукашенко посетить закрытие II Европейских игр. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

По словам представителей президента Белоруссии, во вторник состоялся телефонный разговор лидеров двух государств. Путин и Лукашенко, в частности, кратко обсудили двустороннюю повестку дня.

Кроме того, в ходе телефонной беседы, которая состоялась по инициативе главы республики, Лукашенко пригласил российского лидера на закрытие Европейских игр. Президент России, как указывается в сообщении, положительно ответил на предложение коллеги.

Путин в воскресенье приедет в Минск, сразу после саммита G20 в японской Осаке.

Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня. Более трех тысяч спортсменов примут участие в соревнованиях в 15 видах спорта. Церемония закрытия запланирована на 30 июня.

Саммит «Большой двадцатки» с участием лидеров стран пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее указывал, что все планируемые встречи Путина на полях саммита G20 будут посвящены урегулированию кризисов в мире.

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Автор: Екатерина Кухарева
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