Мать Михаила Ефремова актриса Покровская умерла на 82-м году жизни

Москва, 25 июня. Актриса театра и кино Алла Покровская скончалась на 82-м году жизни, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе МХТ имени Антона Чехова.

Покровская являлась народной артисткой РСФСР. Актриса была замужем за Олегом Ефремовым, от которого родила сына Михаила.

Покровская скончалась во вторник. В театре уточнили, что время и место прощания будут озвучены позже.

Покровская с детства хотела быть актрисой, однако родители не разделяли мечты дочери. Девушка поступила на филологический факультет Московского педагогического института.

Однако на филолога она проучилась всего год, отправившись в театральный кружок при московском Доме учителя. Благодаря этой подготовке, будущая актриса смогла поступить в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Станицына, который окончила в 1959 году.

После учебы Покровская устроилась в «Современник», где проработала 45 лет. Родной театр она не оставила, даже войдя в 2004 году в труппу МХТ имени Антона Чехова.