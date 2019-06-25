Москва, 25 июня. Депутаты Госдумы России предложили отказаться от ЕГЭ и вернуться к традиционным экзаменам. С такой инициативой выступили члены «Справедливой России». По их словам, система оценки знаний школьников с помощью единого государственного экзамена доказала свою несостоятельность.

Российские депутаты предложили отменить ЕГЭ и вернуться к советским экзаменам. Они предложили проводить для выпускников устные и письменные экзамены в школе и аналогичные вступительные испытания в вузе. Как пишет News.ru, на время переходного периода авторы идеи настаивают на совмещении ЕГЭ и экзаменов, потом собираются добиться полного отказа от единого государственного экзамена.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко поддержал идею индивидуализировать ЕГЭ и ОГЭ.

Ранее сообщалось, что Единый государственный экзамен и Основной государственный экзамен могут сделать индивидуальными. В докладе правительства к Федеральному собранию о политике в сфере образования говорилось, что экзамены могут быть переведены в компьютерную форму. Это позволит автоматически генерировать индивидуальные варианты для каждого школьника. В кабинете министров считают, что эта мера исключит случаи списывания экзамена, а также уменьшит число критиков ЕГЭ.

Онищенко уточнил, что инициатива позволит дополнить и усовершенствовать существующий экзамен без отмены формата. Онищенко поддержал идею индивидуализации ЕГЭ.

Он объяснил, что некоторые добиваются возвращения в российские школы обычного экзамена вместо ЕГЭ. Специалист подчеркнул, что этого делать нельзя, так как за 12 лет существования ЕГЭ в школы уже пришло другое поколение учителей, которые даже не знают, как организовать простой экзамен.

При этом Онищенко считает, что ЕГЭ и ОГЭ нуждаются в доработке. Он указал на необходимость налаживания механизма отбора способных к конкретным профессиям выпускников.

По мнению депутата, решить эту проблему можно индивидуализацией экзамена.

Также был назван самый популярный предмет для сдачи ЕГЭ. Обществознание стало самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ в этом году, сообщил заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев. В 2019 году на обществознание записались почти 385 тысяч человек.

По словам Музаева, также возросло число школьников, которые будут сдавать естественно-научные предметы. Физику планируют сдавать в этом году 174 тысячи участников, биологию — более 160 тысяч, химию — 110 тысяч.

Представитель ведомства отметил, что в 2019 году заявления на сдачу ЕГЭ подали более 779 тысяч человек. Отметим, что это на 50 тысяч больше, чем в прошлом году.