Захарова сравнила украинскую делегацию в ПАСЕ с овцами в отаре

Москва, 25 июня. Украинская делегация направила 226 поправок к резолюции о возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), решив взять ассамблею измором, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Берем измором. Мучаем поправками. Они уже стучат ногами, свистят и шмаркают» — это о том, как украинская делегация в ПАСЕ измывалась над теми, кто пять лет обслуживал капризы Украины», — написала Захарова в Facebook.

Представитель МИД РФ сравнила украинскую делегацию с овцами в отаре, которые жмутся друг к другу, думая, что их основная проблема — «роз'єднання» (разъединение). Захарова добавила, что «умными и красивыми» бывают не только американские ракеты, но и, как выяснилось, украинские поправки.

ПАСЕ приняла резолюцию, в соответствии с которой пригласила российскую делегацию вернуться в состав ассамблеи и принять участие в июньской сессии. В резолюции отмечено, что права делегации голосовать, выступать и быть представленными не подлежат изменению.

Решение ПАСЕ вызвало возмущение в Киеве. В МИД Украины назвали решение ассамблеи «отходом от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы». Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украина может приостановить свое членство в организации.

Российская делегация лишилась права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году Москва перестала платить членские взносы в ПАСЕ. Оставшись без членских взносов от РФ, ПАСЕ пересмотрела решение в отношении России. Комитет министров СЕ в мае текущего года опубликовал заявление, в котором сообщалось, что все страны — участницы Совета Европы должны иметь равные возможности по участию в работе КМСЕ и ПАСЕ.