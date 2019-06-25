В Госдуме рассказали о законопроекте по борьбе с «билетной мафией»

Госдума приняла во втором чтении законопроект о борьбе с «билетной мафией». Автором инициативы выступило правительство РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно проекту, торговать билетами, абонементами и экскурсионными путевками разрешается организациям исполнительских искусств и музеям, а также уполномоченными ими лицам на основании договоров. Распространители билетов могут брать плату за оказание сопутствующих услуг, например печать или электронное бронирование. Но их стоимость не должна превышать 10% от цены билета.

Предусматривается также возможность продажи «лишних билетиков» самими посетителями. При этом уточняется, что они могут сделать это однократно, за сумму, не превышающую указанной на документе.

Еще одной новеллой является возврат билетов в связи с документально подтвержденными обстоятельствами болезни или смерти членов семьи. Соответствующие правила и условия установит правительство.

Если отказ от посещения мероприятия немотивированный, то полную стоимость билета вернут при обращении за 10 дней до него, половину — за пять, 30% — за три. При этом, если о непосещении сообщили менее чем за 72 часа, организация исполнительских искусств или музей принимают решение на свое усмотрение. Кроме того, они вправе предложить посетителю прийти на мероприятие в иной день или выбрать другое.

Законопроектом также предусматриваются случаи, когда сдать билет будет невозможно. Такая норма может коснуться случаев продаж по акциям и на особых условиях. Речь идет в том числе о билетах для студентов и пенсионеров.

Помимо этого, документом вводится возможность переоформления именных билетов.

О подготовке законопроекта ко второму чтению в беседе с корреспондентом ФАН рассказала депутат Светлана Савченко. По словам парламентария, все поправки были согласованы с представителями театров и музеев.

«Комитет работал с профессиональным сообществом, на заседании рабочей группы были представлены как практически все ведущие театры, так и наши провинциальные театры», — поделилась член фракции «Единая Россия».

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в свою очередь отметила, что законопроект поступил «в чрезвычайно сыром и недоработанном виде».

«Точечную проблему, которую следовало решать законодательным скальпелем, пытались решить законодательным топором. Наш комитет провел огромную работу», — отметила Ямпольская.

На важность инициативы обратил внимание и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, принятия такого закона ждут и зрители, и театральное сообщество.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2019 года.