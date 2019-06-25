Эрдоган заявил, что Турция готова принять российские С-400 в июле

Анкара, 25 июня. Турецкие власти рассчитывают получить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 уже в июле. Об этом во вторник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в парламенте.

«Я надеюсь, что системы ПВО С-400, которые мы заказали, будут доставлены в следующем месяце», — цитирует его агентство Anadolu.

Глава государства добавил, что Анкара не отступит от решения приобрести российские средства ПВО, поскольку речь идет о защите суверенитета страны.

Напомним, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 стало одной из причин разногласий между Анкарой и Вашингтоном. США настаивают на том, чтобы их партнер по НАТО отказался от приобретения российского оружия.

По словам американских чиновников, С-400 якобы невозможно интегрировать в общую систему ПВО альянса. США даже грозили Турции санкциями и обещали заморозить поставки истребителей F-35, если контракт с Россией все же будет заключен. Несмотря на это, турецкие власти не стали разрывать контракт, объясняя свое решение тем, что российские комплексы дешевле натовских аналогов и не уступают им в качестве.

В итоге Вашингтон остановил программу обучения турецких летчиков навыкам пилотирования самолетов F-35. Все турецкие пилоты, которые в настоящий момент стажируются в США, должны будут покинуть страну до 31 июля.