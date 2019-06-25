У Беглова огромная поддержка в Петербурге, считает эксперт

Санкт-Петербург, 25 июня. Предвыборный штаб Александра Беглова завершил сбор подписей для регистрации политика в качестве кандидата на выборы губернатора Петербурга. Политолог Александр Ершов объяснил, как волонтерам удалось собрать 76 тыс. подписей в столь короткие сроки.

По мнению эксперта, в этом нет ничего удивительного, ведь Беглов, работая на посту врио главы города, успел сделать достаточно, чтобы завоевать доверие петербуржцев и расположить их к себе.

«Поэтому 76 тысяч подписей – это совсем небольшой процент. Если бы Александр Беглов только что появился с нуля, тогда это было бы проблематично», — пояснил он в комментарии изданию iReactor.

Специалист напомнил, что противники Беглова попытались устроить провокацию, распространяя в соцсетях видео, на котором сотрудники бюджетных учреждений в администрации Выборгского района якобы заполняют подписные листы за выдвижение врио губернатора.

Ролик распространяли сотрудники петербургского штаба блогера Алексея Навального. Всю эту ситуацию Ершов считает «глупостью и подставой». По его мнению, провокация никак кардинально повлияет на избирательную кампанию.

Кроме того, Ершов отметил и достойную реакцию на это со стороны Беглова. Врио губернатора подчеркнул, что эти ролики не имеют к нему никакого отношения, но попросил разобраться с публикацией этой недостоверной информацией.

«Он не стал отмалчиваться, делать вид, что к нему это не имеет никакого отношения, и поступил так, как должен поступать любой гражданин. Он отреагировал мгновенно и по закону, я думаю, что эта история быстро рассосется, — резюмировал эксперт.

Напомним, выборы губернатора Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября.