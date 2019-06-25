Распространение фейков о сборе подписей в Петербурге обличает проплаченность Навального

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов завершил сбор подписей за свое выдвижение на предстоящих губернаторских выборах. Жители Петербурга охотно ставили подписи в поддержку Беглова как кандидата на пост губернатора Северной столицы, в том числе через специальные стойки, размещенные в петербургском метро.

Однако есть те, кому спокойная слаженная работа Беглова как действующего губернатора и как кандидата на предстоящих выборах явно не по нутру. Судя по всему, скандальный блогер Алексей Навальный, который сейчас отдыхает в Италии и, возможно, там поиздержался, хочет пополнить собственный бюджет за счет зарубежных спонсоров и политических противников Беглова. Как всегда, Навальный не чурается никаких провокаций, одной из которых стал его «фильм», посвященный предвыборной кампании Беглова.

Видеозапись, которая фигурирует в провокационном фильме Навального, как сразу обнаружили все непредвзятые эксперты, явно вырвана из контекста и не просто сомнительна, но очень похожа на фейк.

Давно уже превратившийся в политический труп Навальный отдыхает в Италии, в то время как Александр Беглов работает, по сути, без выходных на благо родного города. При этом Навальный даже из «прекрасного итальянского далека» не стесняется публиковать вбросы о Беглове. Однако, совершенно непонятно, какое отношение Навальный имеет к Петербургу, отмечает писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

«Есть хорошая русская присказка — в каждой бочке затычка, — высказался Пучков о Навальном. — Этот персонаж лезет куда надо и не надо со своим «глубоким мнением», ничего не понимая в административной работе. Зато «мнение» имеет, хотя никогда ничем не руководил, начальником не был, но [все время от Навального только и слышно]: я вам всем сейчас объясню, как надо!»

Слушать и уж тем более всерьез воспринимать мнение Навального по какому-либо поводу не стоит: он ничего не знает и не понимает, говорит Пучков.

«Этот гражданин всегда выступает проплаченным заказанным персонажем, который гадит на всех, на кого ему укажут пальцем», — говорит о Навальном собеседник ФАН.

Дмитрий Пучков дал совет петербургским властям, как реагировать на фейковые «разоблачения» Навального.

«Дам ровно один совет, — говорит Дмитрий «Гоблин» Пучков. — Затыкать подобных персонажей категорически не надо. Не надо также выступать с оправданиями. Есть известный тезис: не можешь победить — возглавь. Пресс-службы города должны в режиме онлайн публиковать материалы, что на самом деле происходит в Петербурге, какие возникают задачи, как они решаются и прочее. Надо все время говорить о том, что делается. И тогда граждане, постоянно получая правдивую информацию, не будут слушать всяких проплаченных идиотов, а будут заниматься проблемами родного города и способами их решения».

Напомним, кампания по выборам губернатора стартовала в Петербурге 1 июня. Александр Беглов идет на выборы как самовыдвиженец, то есть человек, представляющий интересы всех петербуржцев, а не какой-то одной партии. Это гораздо сложнее, чем выдвижение от партии, поскольку для участия в выборах самовыдвиженцу нужно не только пройти муниципальный фильтр, но и собрать за месяц подписи 2% избирателей — это свыше 76 тысяч человек. Александр Беглов с этой задачей успешно справился, что говорит о доверии к нему жителей города.