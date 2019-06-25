В СФ исключили возвращение РФ к выполнению ДРСМД из-за угроз НАТО

Москва, 25 июня. Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на фоне попыток угроз со стороны Североатлантического альянса. Об этом во вторник сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Российский сенатор подчеркнул, что угрозы военного блока на Россию не подействуют.

«Прежде чем пытаться нам угрожать, лучше бы альянс уговорил бы своего старшего брата США не размещать в Восточной Европе ракеты этого класса», — напомнил Джабаров.

По его словам, Москва может вернуться к ДРСМД в случае возврата к нему Вашингтона, передает РИА Новости.

Джабаров обратил внимание на то, что в отказе от размещения американских ракет в Восточной Европе должна быть заинтересована главным образом сама НАТО.

«Так что НАТО пусть лучше подумает о своей безопасности», — резюмировал сенатор.

Напомним, ранее во вторник генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что военному блоку придется ответить «мерами», если Россия не вернется к выполнению договора.