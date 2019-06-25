Министр обороны РФ Сергей Шойгу открыл форум «Армия-2019»

Пятый юбилейный международный военно-технический форум «Армия-2019» начал свою работу в Подмосковье, сообщает Федеральное агентство новостей. Мероприятие открыл глава военного ведомства России министр обороны Сергей Шойгу.

«Рад приветствовать вас на церемонии открытия международного военно-технического форума «Армия-2019»! За короткий срок этот проект получил международное признание и стал главным событием года для специалистов», — подчеркнул министр обороны России.

По его словам, в 2015 году было презентовано 7 тыс. разработок, а на форуме «Армия-2019» — уже 27 тыс. образцов.

«В динамическом показе будет представлено более 300 единиц техники. Расширилось и число иностранных участников форума. За пять лет количество официальных делегаций увеличилось в несколько раз», — сказал Шойгу.

По словам министра, на форум «Армия-2019» прибыло 110 иностранных делегаций.

«Вопреки санкциям, введенным против России, предприятия ОПК не только устояли, но и наращивают положительную динамику развития, — отметил министр. — Желаю гостям успешной работы, а зрителям — незабываемых впечатлений. Международный военно-технический форум «Армия-2019» объявляю открытым!»

Форум продлится в подмосковной Кубинке до 30 июня. В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в эти дни покажут вооружение военной и специальной техники из арсенала Минобороны РФ, продемонстрируют работу мототранспорта, беспилотников, авиационных пилотажных групп, подразделений ВДВ и спецподразделений. Во время форума пройдет шоу «Вежливые люди» — розыгрыш девяти тактических эпизодов действий подразделений разных видов войск.

Пройдет конкурс «Дронбиатлон-2019» по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами. Кроме авиационного вооружения и техники, на форуме действует тематическая экспозиция на тему военных действий в Сирии, выставка ретроавиатехники вместе с образцами современных и перспективных беспилотников.

В последние два дня форум «Армия-2019» откроют для массовых посещений.

В открытой зоне экспозиции форума впервые покажут робототехнический комплекс «Паладин» на базе БМП-3, тяжелую боевую машину пехоты на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» БМП Т-15 с боевым модулем «Кинжал», машину химической разведки РХМ-8 на базе «Тигра», 82-мм самоходный миномет 2С41 «Дрок», новые радиолокационные комплексы и средства защиты 1К145Е для обнаружения атакующих элементов высокоточного оружия и другие новинки российского вооружения.

Министр промышленности России Денис Мантуров заявил, что форум «Армия-2019» дает прекрасную возможность ознакомиться с последними достижениями российского ОПК.

«Благодаря усилиям организаторов здесь продемонстрирована вся мощь русского оружия», — продолжил он.

На форуме перспективные образцы военной техники в последней стадии испытаний, добавил российский чиновник.

«Ряд изделий будет показан впервые. Особое внимание обратить на инновационные образцы: беспилотные летательные аппараты, средства уничтожения беспилотников, системы радиоэлектронного подавления», — рассказал Мантуров.

В заключение министр заверил, что российский ВПК будет выступать поставщиком инновационных систем и техники не только для внутреннего, но и для мирового рынка.

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов высоко оценил работу форума.

«За время своей работы форум «Армия-2019» зарекомендовал себя в качестве ключевой площадки демонстрации военной техники», — отметил он.

По словам Чемезова, форум «Армия-2019» представляет большой интерес не только для российских, но и для зарубежных коллег.