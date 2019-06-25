Жириновский поставил жесткий ультиматум ПАСЕ

Москва, 25 июня. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал три причины, почему делегации стран — членов ПАСЕ выступили за возвращение российской делегации.

Жириновский в своем телеграм-канале напомнил, что большинство делегаций в ПАСЕ выступили за возвращение прав российской делегации. Лидер ЛДПР выразил мнение, что «это в определенном смысле победа». Депутат добавил, что в возвращении России заинтересованы сами страны — члены ПАСЕ.

«Почему они пошли на это? Во-первых, мы крупнейший плательщик. Во-вторых, без нас в ПАСЕ делать нечего, — заметил политик. — Кроме того, они боятся, что мы сами будем организовывать свои межпарламентские встречи, как в ближайшее время пройдет в Госдуме».

Жириновский также предупредил представителей ассамблеи о последствиях повторного введения санкций в отношении российской делегации, поставив жесткий ультиматум.

«Но если оскорбления России в ПАСЕ повторятся — мы потребуем выйти из этой организации уже раз и навсегда», — пригрозил он.

ПАСЕ приняла резолюцию, позволяющую России участвовать в сессии ассамблеи. Доклад руководителя регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи поддержали 118 парламентариев, 62 парламентариев выступили против, 10 — не определились с решением.

Известно, что в полном составе за российскую резолюцию проголосовали делегации Австрии, Азербайджана, Сербии, Франции, Исландии, Португалии, Испании, Италии, Норвегии, Словакии, Турции и других стран. Почти полностью поддержали возвращение РФ делегаты из Германии, Чехии, Швейцарии, Нидерландов, Молдовы, Армении и других государств. Из 62 делегатов, которые выступили против, в большинстве своем представляли Польшу, Грузию, Великобританию, Латвию, Литву и Эстонию. Украина в полном составе проголосовала против российской резолюции.

Напомним из-за воссоединения Крыма с РФ в 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса. В ответ Россия отказалась участвовать во встречах организации и платить взносы.