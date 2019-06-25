Чем для Ирана обернутся слова Роухани об умственной отсталости Белого дома

Президент Ирана Хасан Роухани назвал новые ограничения со стороны США «актом отчаяния», а Белый дом — «умственно отсталым». Американист Владимир Брутер рассказал о возможных последствиях подобной реакции Тегерана.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении санкций в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которые лишат его доступа к финансовым ресурсам. По словам американского президента, Хаменеи «несет ответственность за враждебное поведение Ирана», и санкции против Тегерана могут «продлиться годы».

«Реакция Ирана на это достаточно понятна, потому что Тегеран не имеет возможности отвечать Вашингтону санкциями и отвечает словами. Вербальный спор в данной ситуации — не самое страшное, что может случиться. А что касается поводов для ограничений против Ирана, то США могут использовать в качестве них все что угодно — они и историю в Оманском заливе подогнали сюда за уши», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей политолог-американист Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По мнению эксперта, несмотря на всю решительность, которую пытается проявлять Трамп, он понимает всю ответственность, которая ляжет на него в случае войны с Ираном. Поэтому он использует санкции, которые не наносят особого ущерба США.

«Если все время открывать ящики Пандоры, то рано или поздно ты можешь подорваться на чем-то неожиданном и непонятном для себя, даже если у тебя самая мощная армия в мире. В Вашингтоне это учитывают. К тому же Иран будет куда хуже Афганистана, в котором американцы зависли и не знают, как им оттуда уйти. То есть начало новой войны для США грозит серьезными и нежелательными последствиями. Американцам лучше придумывать санкции, которые на них не отразятся, чем вступать в активный конфликт. А Тегеран настаивает на соблюдении международного права, и поэтому политика Вашингтона для него — «умственно отсталая», как сказал Роухани», — пояснил Брутер.

Собеседник ФАН напомнил, что в прошлом году США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, обвинив Иран в разработке ядерного оружия и введя против него дополнительные санкции.