Появилось видео неудачной посадки ступени Falcon Heavy на платформу в океане

Москва, 25 июня. Попытка управляемой посадки многоразовой первой ступени американской ракеты Falcon Heavy на плавучую платформу в Атлантическом океане закончилась неудачей, об этом сообщила SpaceX.

Компания вела прямую трансляцию запуска Falcon Heavy. Центральная ступень отделилась после запуска ракеты, она должна была приземлиться на платформу под названием Of Course I Still Love You в океане, однако ступень рухнула мимо платформы в океан. При этом два боковых ускорителя успешно приземлились на космодроме во Флориде.

Ракета Falcon Heavy стартовала во вторник в 09.30 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Falcon Heavy доставит на орбиту 24 экспериментальных исследовательских спутника, в том числе ВВС, НАСА, частных компаний, иностранных клиентов и университетов. Кроме того, на борту Falcon Heavy находятся атомные часы и прах 152 человек, которые захотели, чтобы их останки доставили в космос.

Ранее глава SpaceX рассказал, что запущенная 2 мая ракета Falcon9 вывела на орбиту все 60 спутников для подключения к Интернету. Целью миссии Starlink SpaceX является обеспечение населения Земли качественным широкополосным Интернетом. Всего американская компания выведет на орбиту Земли около 12 тысяч спутников. В начале февраля корпорация SpaceX начала огневые тесты двигателя для космического корабля Starship