ОНФ обвинил власти Хабаровска в безразличии к людям

Чиновники Хабаровска отказываются признавать аварийными 750 ветхих многоквартирных домов и ничего не делают для того, чтобы переселить их по государственной программе, заявила Федеральному агентству новостей заявила Член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина после своей рабочей поездки в Хабаровский край.

Три года назад многодетной семье выдали квартиру в доме №2А по Уральской улице, жить в котором невозможно. С тех пор жильцы безуспешно пытаются справиться с протекающей крышей. В подъездах грязь, двери не закрываются и разбухли от сырости. Во дворах ямы и мусорные свалки. Старые детские площадки непригодны для пользования.

При этом жильцам Управляющая компания «Любимый город» выставляла счета в размере 29 рублей за квадратный метр. Рядом в общежитиях цифры в квитанциях и вовсе доходили до 49 рублей. Расторгнуть договор с УК жильцы не могут: такого оператора выбрал владелец квартир — муниципалитет.

«Столько платят в Подмосковье жители новых домов с подземными гаражами и консьержами!» — возмущается эксперт ОНФ.

На видео эксперт ОНФ спрашивает директора управляющей компании «Любимый город», который не пожелал назвать свое имя, почему с улиц Уральская и Сибирская не вывозится мусор.

«Мы выставляем платежки, и все это идет в налоговую», — говорит директор УК. «На каком основании вы выставляете платежку, если вы эту услугу не оказываете?» — спрашивает представитель ОНФ. «А что, я должен не выставлять?» — удивляется тот. «Естественно», — отвечает Светлана Калинина.

Как сообщили ФАН в администрации города Хабаровска, УК не в состоянии содержать общее имущество домов, так как жильцы не платят за эти услуги и накопили «значительную задолженность». Между тем, 30 мая действие договора с этой организацией закончилось, поэтому администрация города собирается организовать открытый конкурс по отбору новой.

«После определения УК будут организованы работы по обеспечению регулярного вывоза мусора с контейнерной площадки», — заверил ФАН первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

На встрече с главой Хабаровска Александром Соколовым Светлана Калинина жестко призвала городские власти признать ветхие дома аварийными и исключить угрозу жизни хабаровчан в кратчайшие сроки.

«Мне показали ваши ответы люди, которые просили у вас помощи, чтобы им не выставляли такие платежки в ветхих и непригодных для жилья домах. Как организация, которая отвечает за жизни людей по ЖКХ, вы ни за одного человека не пришли в суд свидетельствовать. Вы отказались помочь людям, а это ваша обязанность. Факты говорят о вашем безразличии к своей работе», — заявила член Центрального штаба ОНФ.

В феврале 2018 года прокуратура города Хабаровска вынесла в адрес администрации города представление об устранении нарушения бюджетного законодательства. По мнению ведомства, городские власти должны участвовать в проведении мероприятий по капитальному ремонту аварийных многоквартирных домов в равных долях с остальными собственниками помещений.

«Рекомендуем собственникам утвердить стоимость и определить источник финансирования работ на общем собрании. Администрация города будет готова принять участие в нем», — заявил ФАН Сергей Чернышов.

Как пояснили городские власти, сегодня в Хабаровске не благоустроен 751 многоквартирный дом. В них проживает 5035 семей, то есть 13,5 тысяч человек. Физический износ зданий составляет 60% — помещения в них не отвечают санитарным и техническим требованиям. 211 из них признаны аварийными, подлежащими реконструкции и сносу. В том числе, дом №7 по Сибирской улице и дом №2 по Уральской улице.

«В соответствии с утвержденной правительством Хабаровского края в марте этого года адресной программой по переселению граждан из аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, на 2019-2025 годы, переселение дома №2В по Уральской улице произойдет до сентября 2025 года», — пояснили в администрации.

Капитальный ремонт еще трех двухэтажных многоквартирных домов № 2А, 2Б и 2Г по Уральской улице 1958 года постройки запланирован с 2032 по 2040 года, отметили городские власти. Что касается дома №7 по Сибирской улице, то он был признан аварийным позже. Если собственники помещений накопят достаточную для ремонта сумму, то дата начала работ может быть перенесена на более ранний срок.

В Хабаровске нет городской программы переселения из аварийного жилья. Что касается государственной, то в нее дома, признанные таковыми в 2018 году, не попадают, констатирует Светлана Калинина.

«В каком году их будут переселять? Ответа на этот вопрос нет! Собранные от жильцов деньги за обслуживание многоквартирных аварийных домов власти могут потратить лишь на погашение долгов УК», — негодует эксперт ОНФ.

Светлана Калинина раскритиковала администрацию города Хабаровска за несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов. Несмотря на то, что в 2010 году Хабаровский край получил федеральный транш на создание системы обращения с ТКО, а улицы в столице региона утопают в мусоре, сообщила она. Регионального оператора в Хабаровском крае до сих пор нет. План строительства полигонов и логистика вывоза мусора в столице, по ее словам, отсутствуют.

Как сообщили ФАН в администрации Хабаровска, отходы вывозятся из города регулярно. Сначала на мусороперегрузочную станцию «Северная», затем на полигон ТКО, расположенный на 61 километре автодороги Хабаровск-Находка. В столице региона создается современная двухстадийная схема вывоза отходов за счет ввода в эксплуатацию МПС и строительство полигона. В 2019 году планируется начало работы второй МПС «Южная». Министерство ЖКХ Хабаровского края проводит общественное обсуждение по внесению изменений в территориальную схему обращения с ТКО, чтобы провести торги по выбору регионального оператора.

Общественники направили обращения в Прокуратуру Хабаровского края и привлекли к разрешению ситуации федеральные Роспотребнадзор, Ростехнадзор и Минстрой. Кроме того, региональное отделение ОНФ намерено добиваться лишения лицензии УК «Любимый город» через Государственную жилищную инспекцию Хабаровского края.

«Хочется обратиться к органам муниципальной власти города Хабаровска: примите срочные меры. Если не можете — уходите с этих рабочих мест», — сказала Светлана Калинина.

Напомним, тема обращений граждан о необоснованности платы за вывоз мусора стала одной из главных на прямой линии с президентом РФ, лидером ОНФ, Владимиром Путиным. Как отметил глава государства, факты роста тарифов на вывоз мусора при некачественно оказываемой услуге требуют дополнительной проверки и внимательного рассмотрения. Президент дал поручение ФАС проверить тарифы на мусор и пообещал лично контролировать реформу.