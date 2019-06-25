Москва, 25 июня. Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин прокомментировал заявление лидеров арабских родоплеменных союзов Заевфратья, выступивших против попыток разделить Сирию.

Накануне шейхи собрались в Алеппо, где приняли совместное заявление, выступив в поддержку официальных властей САР. В своем заявлении они также выступили против попыток разделить страну. Автономизации Заевфратья добиваются США, пытаясь фактически отделить этот регион от основной части Сирии.

Фитин отметил, что Штаты могут опираться только на курдов, но их не принимает Анкара, считая ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической в Турции. Именно поэтому курды вступили в противоречие с арабскими племенами, проживающими на северо-востоке Сирии.

«Белый дом пытался даже провести конгресс родоплеменных союзов, чтобы сформировать основу для сепаратного отделения региона. В итоге все ограничилост резолюцией с призывом к автономизации и выводу турецких войск», – рассказал эксперт РИСИ.

Фитин также обратил внимание, что о готовности вести переговоры с Асадом заявил и лидер курдских отрядов. Правда, поставил два условия: первое касается подтверждения создания автономных структур на северо-востоке САР, подконтрольной курдам. Второе условие касается сохранения самостоятельности курдских вооруженнных сил. По мнению Фитина, второе условие навряд ли можно реализовать

«Ни в одной стране, желающей сохранить единство, не действуют две независимые друг от друга армии», — пояснил он.

Так или иначе, подчеркнул Фитин патронируемые США курды из-за непонятной политики Штатов вынуждены обращаться к Асаду, чтобы решить вопросы формирования новой архитектуры страны.

Как сообщало ранее РИА Новости, в своем заявлении шейхи поддержали курс руководства Сирии на восстановление страны и выступили против незаконного присутствия на территории республики войск зарубежных стран. Ключевой проблемой они назвали незаконное зарубежное вмешательство во внутренние дела республики.

«Мы не желаем подчиняться иностранным гражданам. <…> Они хотят разорвать неделимую Сирию на куски, но мы этого не позволим», — заявил шейх племени ассасны Иса Аль-Ибрагим.

По мнению шейха племени агейдат Камаля Аль-Джара, американцы приехали в Сириюне для того, чтобы поддержать сирийский народ.

«Для всех очевидно, их цель — разделить нашу страну на куски. Поэтому мы им заявляем откровенно на весь мир: уходите отсюда, вам не рады», — добавил он.

В заявлении они также напомнили о том, что определять судьбу Сирии может только сирийский народ, и никто другой не вправе распоряжаться этой страной.