Песков прокомментировал открытое письмо актеров МХАТа Путину

Москва, 25 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал открытое письмо актеров МХАТ имени Максима Горького Владимиру Путину, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что труппа написала открытое письмо российскому лидеру с просьбой вернуть актрису Татьяну Доронину в качестве художественного руководителя. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, читали ли данный документ в администрации президента.

«Честно говоря, нет. Хотя я никогда не знал, что президент России назначает худруков театров. Это не его прерогатива», — подчеркнул Песков.

В декабре 2018 года продюсер и режиссер Эдуард Бояков был назначен новым художественным руководителем МХАТ имени Горького вместо Татьяны Дорониной, которая возглавляла театр с 1987 года. Заместителем Боякова по творческой части стал известный актер и режиссер театра и кино Сергей Пускепалис, а по литературной — писатель Захар Прилепин.

Сообщалось, что народная артистка СССР Доронина, занимавшая пост художественного руководителя МХАТ имени Горького с 1987 года, займет специально введенную должность президента театра.

Пускепалис заявил в беседе с Федеральным агентством новостей, что это было очень непростое решение, «учитывая как значимость самого театра, так и личность Татьяны Васильевны — гениальной актрисы и прекрасного руководителя».

Обладатель многих наград и призов, включая «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля, подчеркнул, что у всех сотрудников МХАТ есть «общее желание упрочить позиции этого театра на культурной ниве, и все они принимаются за работу».