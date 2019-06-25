Кремль оценил идею Грузии ввести шаттлы для российских туристов

Москва, 25 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею властей Грузии ввести шаттлы из транзитных аэропортов для того, чтобы привлечь российских туристов.

«Нельзя говорить о том, что люди из России полностью перестанут ездить в Грузию. Об этом говорить невозможно, (как) невозможно россиянам запретить ездить отдыхать туда, куда они хотят. Никто этого не собирается делать. Можно только рекомендовать гражданам обратить внимание на угрозы их личной безопасности. И можно принять меры для сокращения туристического потока в интересах безопасности наших граждан», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.