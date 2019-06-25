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Кремль оценил идею Грузии ввести шаттлы для российских туристов

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Кремль оценил идею Грузии ввести шаттлы для российских туристов

Москва, 25 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею властей Грузии ввести шаттлы из транзитных аэропортов для того, чтобы привлечь российских туристов.

«Нельзя говорить о том, что люди из России полностью перестанут ездить в Грузию. Об этом говорить невозможно, (как) невозможно россиянам запретить ездить отдыхать туда, куда они хотят. Никто этого не собирается делать. Можно только рекомендовать гражданам  обратить внимание на угрозы их личной безопасности. И можно принять меры для сокращения туристического потока в интересах безопасности наших граждан», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

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Автор: Алексей Полубота
© 2019 Федеральное агентство новостей
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