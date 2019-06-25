Песков назвал победой здравого смысла возвращение РФ в ПАСЕ

Москва, 25 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла возвращение делегации РФ в ПАСЕ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представителя Кремля попросили прокомментировать возвращение российской делегации в ПАСЕ, а также состав команды, представляющей интересы страны.

«Делегация — надлежащая для этого формата, — констатировал пресс-секретарь президента. — Возвращение — весьма позитивное явление, мы приветствуем это».

Журналисты в свою очередь поинтересовались у Пескова, является ли это «дипломатической победой России».

«Речь идет о победе здравого смысла, — уточнил он, — поскольку без участия России данная организация работает неполноценно, представить ее [нормальную] работу [без России] невозможно».

Также СМИ обратили внимание Пескова на заявления критиков, которые говорят, что Россия не выполнила ни одного требования ПАСЕ и ей там не место.

«Я рекомендовал бы критикам обратить внимание на резолюцию ПАСЕ», — отреагировал представитель Кремля.

Напомним, ПАСЕ приняла доклад руководителя регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений, которые касаются прав и голосования. Документ содержит резолюцию, позволяющую России участвовать в сессии ассамблеи. Доклад поддержали в прошедший вторник 118 парламентариев, 62 парламентариев выступили против, 10 — не определились с решением.

В 2014 году россиян лишили права голоса на встречах ассамблеи, после чего Россия отказалась участвовать в сессиях ПАСЕ.