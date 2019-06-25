Экс-директор Джигурды рассказала, сколько Алибасов заработал на истории с отравлением

Москва, 25 июня. Экс-директор актера Никиты Джигурды Антонина Саврасова, хорошо знающая кухню различных телешоу, рассказала, зачем продюсеру Бари Алибасову понадобилась история с отравлением и сколько он на ней заработал.

«Отравление Бари — это фейк! Он гений пиара. Вот и устроил пиар-кампанию. И повод есть — 30-летие группы «На-На», их юбилейный гастрольный тур», — заявила она в разговоре с KP.Ru.

Саврасова подчеркнула, что люди, выпившие сильнодействующие химические средства, зачастую остаются на всю жизнь инвалидами. Однако Алибасова выписали спустя всего две недели, артист уже успел побывать в студии телешоу Андрея Малахова.

«Уверена, все было спланировано с самого начала», — добавила она.

По словам экс-директора Джигурды, ролик с промыванием желудка Алибасова продали на телевидение за 10 тысяч долларов. Кроме того, артисту заплатили 300 тысяч рублей за первое после болезни интервью в шоу Малахова. Еще 500 тысяч рублей, указала Саврасова, музыкант выручил за участие в проекте «Привет, Андрей!».

«И это еще не финал, другие программы готовятся. По моим прикидкам, Бари больше двух миллионов уже поднял на своей типа болезни. Да еще добавьте бесплатную рекламу «На-На», — подчеркнула она.

Как напоминает «Утро.ру», 4 июня стало известно, что заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта Бари Алибасов — младший, его отец принял химическую жидкость за напиток.

Продюсеру незамедлительно промыли желудок, медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, пишет «Царьград». Несколько дней 72-летний основатель группы «На-На» находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя.

Однако вся история с отравлением Алибасова вызвала сомнения у его коллег. Многие стали подозревать, что артист попросту всех обманул. К тому же и врачи указали на нестыковки в истории Алибасова. Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обратил внимание на то, что ожог четвертой степени означает полное разрушение тканей, при таком диагнозе, если человек выживает, ему удаляют пищевод, и через две недели он уж точно еще не может покинуть больницу.

Подозрения вызвала и громкая история с завещанием, а также пропажа кота Чучи. Однако самого продюсера подозрения в его адрес возмутили. Он предложил лишить звания врача гастроэнтеролога Румянцева, заподозрившего его в инсценировке отравления.

Ранее, как пишет НСН, Алибасов-младший заявлял, что на болезни продюсера пытаются заработать какие-то люди из его окружения.